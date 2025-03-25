В семи городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ сохранится в регионе до 10:00 26 марта. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%. Начали скапливаться загрязняющие вещества в приземном слое с 19:00 24 марта.

Виталина Ярховска