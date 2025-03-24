В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ будет действовать на территории региона с 19:00 24 марта до 19:00 25 марта. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%. Последний раз в области скопление загрязняющих веществ в приземном слое наблюдалось в начале месяца.