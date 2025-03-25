В 2025 году Кисловодске достроят многофункциональный культурный центр

В этом году в Кисловодске достроят многофункциональный культурный центр. Этот объект станет крупнейшей культурной площадкой на Кавминводах, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о ходе строительства центра и его значимости для региона.

Финансирование на эти цели выделили из федерального и краевого бюджетов.

Владимир Владимиров также рассказал, что сельскохозяйственные производители Ставрополья готовятся к весенней посевной кампании. В крае есть все необходимые ресурсы: семена, техника и топливо. Однако из-за высокой процентной ставки для проектов в агропромышленном комплексе с заемными средствами инвесторам требуется дополнительная поддержка.

Николай Аксенов