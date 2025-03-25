В Анапе и Витязево подняли 100 мешков с мазутом со дна моря за день

Специалисты МЧС России за один день собрали 100 мешков с мазутом со дна у причала в п. Джемете Анапы и в районе пирса в с. Витязево. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

«Водолазы ежедневно, если позволяют погодные условия, продолжают уборку нефтепродуктов с морского дна в этих двух местах. В течение дня специалисты совершили 20 спусков под воду в п. Джемете Анапы и 28 спусков в районе пирса в с. Витязево»,— говорится в сообщении.

Всего с начала работ в с. Витязево и п. Джемете совершено 1713 спусков группами МЧС России. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, всего специалисты собрали 3317 мешков с нефтепродуктами.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что администрация Анапы подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама шиппинг», судовладельцам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Мэрия Анапы требует взыскать с ответчиков 211 млн руб. — именно такая сумма оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС.

15 декабря 2024 года у берегов Керченского пролива в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате произошло разрушение и затопление судов, что привело к разливу нефтепродуктов. 26 декабря 2024 года в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута.

Алена Воробьева