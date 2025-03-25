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Коммерсантъ FM
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«Специалисты сосредоточились на модернизации технологий и защите от угона»

Дмитрий Гронский — об обновленном Toyota Land Cruiser 300

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, чем объясняется решение компании в отношении своего внедорожника.

Фото: Toyota

Фото: Toyota

Вы наверняка еще не забыли культовый фильм «Бумер». Он начинается с того, что главные герои угоняют «у какого-то коммерса» седан BMW седьмой серии. Поклонники киноленты до сих пор спорят, где по сюжету случилась эта завязка. Эпизод снимали в Москве, в одном из дворов недалеко от Трубной площади: именно там Димон «Ошпаренный» заблокировал железную дверь в подъезд, чтобы выскочивший на звук сработавшей сигнализации хозяин не помешал угону. Но у автомобиля латвийские номера, и сами узкие проулки как бы говорят о том, что машина украдена в Прибалтике. Но тогда тут есть одна историческая неувязка. Мне не один раз рассказывали, что в лихие девяностые в Латвии для перегона в Россию бандиты угоняли исключительно внедорожники. И не потому, что последние были популярнее в сбыте, просто граница между бывшими союзными республиками была еще не полностью укреплена, и имелась возможность пересечь ее по лесной дороге, с чем «семерка» явно бы не справилась. К чему я это вспомнил?

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил первое серьезное обновление в Японии с момента дебюта модели в 2021 году. Внешне автомобиль никак не изменился. Специалисты Toyota сосредоточились исключительно на модернизации технологий и защите от угона. В 2024-м Land Cruiser в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в Стране восходящего солнца. В попытке повлиять на ситуацию компания оборудовала LC300 дополнительными мерами защиты, такими как функция дистанционной блокировки зажигания со смартфона, кнопка запуска двигателя с аутентификацией по отпечатку пальца, а также распознавание расстояния до держателя смарт-ключа.

Казалось бы, острова настолько малы, что спрятаться там на огромном автомобиле практически некуда, равно как найти места, где внедорожник мог бы полностью раскрыть свой потенциал. И тем не менее... Заказы на Toyota Land Cruiser 300 в Японии сейчас приостановлены, потому что спрос на модель существенно превышает возможности производства. Эта мера будет действовать до тех пор, пока уже заказавшие свои машины клиенты их не получат.

Дмитрий Гронский

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