Никаких предпосылок для остановки эксплуатации казанских вертолетов «Ансат» нет, сообщил «Ростех» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксплуатацию казанских вертолетов «Ансат» не планируют останавливать

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Эксплуатацию казанских вертолетов «Ансат» не планируют останавливать

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вертолеты продолжают обслуживаться и выполнять все свои задачи, включая перевозку пассажиров и санитарную эвакуацию пациентов.

«Ситуация с ремонтом зарубежных силовых установок во многом похожа на ситуацию с российско-французскими двигателями для первого поколения самолетов "Суперджет": официальная сервисная поддержка их заблокирована в связи санкциями, тем не менее, Россия справляется с этим трудностями и поступательно создает условия для их полноценного обслуживания», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что машины модели «Ансат» могут перестать эксплуатироваться из-за трудностей с ремонтом их двигателей.

Дарья Сайфиева