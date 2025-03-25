Казанские вертолеты «Ансат» могут массово перестать эксплуатироваться из-за сложностей с ремонтом двигателей. Об этом сообщили «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксплуатация казанских вертолетов «Ансат» может остановиться из-за проблем с ремонтом

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Эксплуатация казанских вертолетов «Ансат» может остановиться из-за проблем с ремонтом

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Причина в том, что двигатели вертолетов, произведенные иностранной компанией Pratt & Whitney Canada, необходимо отремонтировать, но направить их на ремонт сейчас невозможно. Всего таких машин 49.

В 2025 году ресурс двигателей PW207K у вертолетов «Ансат» начнет подходить к концу, и их будет сложно эксплуатировать. Максимальный срок службы двигателя составляет 3 тыс. часов полета.

На момент публикации на запрос издания «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Казанского вертолетного завода не ответили.

22 октября 2024 года вертолет санитарной авиации «Ансат» совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. Пострадало четыре человека.

В ноябре бригады Казанского вертолетного завода и операторы вертолетов провели проверку. Модели «Ансат-СК» предписали проверить незамедлительно, а для вертолетов «Ансат» установили лимит в 25 летных часов на проведение проверки. Кроме того, полеты 40 вертолетов временно приостановили, решив направить их на Казанский вертолетный завод для ремонта.

Росавиация проверила и допустила к полетам 38 вертолетов «Ансат».

Дарья Сайфиева