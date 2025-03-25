Эксплуатация казанских вертолетов «Ансат» может остановиться из-за проблем с ремонтом
Казанские вертолеты «Ансат» могут массово перестать эксплуатироваться из-за сложностей с ремонтом двигателей. Об этом сообщили «Известия».
Эксплуатация казанских вертолетов «Ансат» может остановиться из-за проблем с ремонтом
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
Причина в том, что двигатели вертолетов, произведенные иностранной компанией Pratt & Whitney Canada, необходимо отремонтировать, но направить их на ремонт сейчас невозможно. Всего таких машин 49.
В 2025 году ресурс двигателей PW207K у вертолетов «Ансат» начнет подходить к концу, и их будет сложно эксплуатировать. Максимальный срок службы двигателя составляет 3 тыс. часов полета.
На момент публикации на запрос издания «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Казанского вертолетного завода не ответили.
22 октября 2024 года вертолет санитарной авиации «Ансат» совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. Пострадало четыре человека.
В ноябре бригады Казанского вертолетного завода и операторы вертолетов провели проверку. Модели «Ансат-СК» предписали проверить незамедлительно, а для вертолетов «Ансат» установили лимит в 25 летных часов на проведение проверки. Кроме того, полеты 40 вертолетов временно приостановили, решив направить их на Казанский вертолетный завод для ремонта.
Росавиация проверила и допустила к полетам 38 вертолетов «Ансат».