Вьетнам — самое быстрорастущее туристическое направление Юго-Восточной Азии

Вьетнам вышел на третье место по популярности среди туристических направлений Юго-Восточной Азии и стал самым быстрорастущим из них. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, страну в прошлом году посетило 17,5 млн иностранцев. Первое место в регионе по посещаемости остается за Таиландом (35 млн приезжих), второе — Малайзия (25 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Что же до темпов роста, то Вьетнаму удалось восстановить 93% туристического бизнеса с 2019 года, когда туристический рынок рухнул из-за пандемии. Для Таиланда этот показатель составляет 87,5%, для занимающего третье место Сингапура — 86%.

Как отмечают эксперты, рост продолжается. По данным Национального туристического управления Вьетнама, с начала года в страну въехало почти 4 млн иностранных туристов, что на 30,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Популярности Вьетнама у международных туристов способствуют сразу несколько факторов — доступность, введение в 2023 году электронных виз с разрешенным сроком пребывания до 90 дней и постоянно увеличивающееся число стран, гражданам которых позволен безвизовый въезд (среди них — Россия, Германия, Франция и Япония). Наконец, присутствие в стране топовых гостиничных сетей.

Виктор Буй