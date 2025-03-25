Экс-начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов отрицает получение взяток

Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов в прениях на заседании Черкесского городского суда заявил, что не получал взяток и не распределял средства между участниками предполагаемого преступного сообщества. По его словам, эти факты не были установлены судом, а по некоторым эпизодам даже не указаны суммы передаваемых средств, следует из материалов процесса.

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Сафонов отметил, что в деле много недоработок и противоречий. Он начал выступать 3 марта, следующее заседание назначено на 31 марта. Ранее подсудимый утверждал, что следствие не подтвердило его причастность к созданию преступного сообщества или участию в продаже табличек для беспрепятственного проезда большегрузов.

Государственное обвинение запросило для Сафонова 24 года колонии строгого режима и штраф в 100 млн руб. Адвокаты подсудимого считают, что доказательства его причастности к преступлениям не были представлены суду.

Николай Аксенов