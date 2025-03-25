В Железноводске полиция обнаружила нарколабораторию и оружейный цех

В Железноводске задержан местный житель по подозрению в создании цеха для переделки оружия и организации нарколаборатории. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

Оперативники провели обыск его дома. В мастерской нашли токарный станок и инструменты для производства оружия и боеприпасов. В подвале обнаружили лабораторию для выращивания конопли.

В ходе обысков изъяты предметы, схожие с пистолетами и револьверами, патроны различного калибра, граната, ручные противотанковые гранатометы, огнемет и другие важные улики. Также нашли кусты конопли и емкости с высушенным наркотиком.

Возбуждены уголовные дела по статьям 222, 222.1, 223 и 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Николай Аксенов