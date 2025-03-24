Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области 190 человек

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 190 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.

Группировка войск «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Была отражена одна контратака.

Также тактическими ударами, артиллерией и авиацией поражены силы ВСУ в районах курских пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также — Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области Украины.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 69 700 человек, 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 219 боевых бронированных машин, 2 532 автомобиля, 583 артиллерийских орудия, 53 пусковых установки реактивных систем залпового огня, 26 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении. ВСУ потеряли 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня и два склада боеприпасов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов