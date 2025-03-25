Численность населения Новороссийска превысила полмиллиона
Численность населения Новороссийска по состоянию на конец 2024 года составила 520 тыс. человек, что подтверждают данные отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу, пишет «Ъ-Новороссийск». В статистику включены граждане как с постоянной, так и с временной регистрацией. В настоящее время 449 тыс. человек имеют постоянную регистрацию, а 70,8 тыс. — временную.
Фото: Полина Решетняк
Согласно переписи населения 2021 года, население Новороссийска составляло 342 тыс. человек. Мэр города Андрей Кравченко ранее сообщал, что ежегодный прирост населения составляет около 3 тыс. человек. В 2021 и 2022 годах совокупный прирост составил 6 тыс. человек, а в 2023 году, по прогнозам, он будет на уровне 5 тыс. человек.
Господин Кравченко отметил, что Новороссийск демонстрирует самый высокий миграционный прирост в Краснодарском крае. В городе также наблюдаются самые высокие заработные платы в регионе, опережающие средний показатель по краю на 10 тыс. руб., при этом уровень безработицы в городе остается низким.