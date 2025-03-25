Зеппа Блаттера и Мишеля Платини оправдали по «делу о двух миллионах швейцарских франках»

Федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал бывшего президента FIFA Зеппа Блаттера по обвинению в мошенничестве и экс-главу UEFA Мишеля Платини по обвинению в коррупции, сообщает Reuters.

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В ноябре 2021 года против Блаттера и Платини были выдвинуты обвинения в мошенничестве, хищении средств, неэффективном управлении и фальсификации документов. Расследование началось из-за выплаты на сумму 2 млн швейцарских франков, переведенной из бюджета FIFA в UEFA.

В июле 2022 года Федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве и коррупции, не удовлетворив требованию прокуратуры, запросившей для них 1 год 8 месяцев лишения свободы условно. Позднее прокурор подал апелляционное заявление и потребовал полной отмены решения суда первой инстанции.

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Таисия Орлова