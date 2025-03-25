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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело после ранения ВСУ журналиста ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ранения корреспондента ТАСС Михаила Скуратова, попавшего под обстрел ВСУ в Суджанском районе Курской области. Ведомство квалифицировало произошедшее как теракт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и воспрепятствование работе журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Фото: @tass_agency

Фото: @tass_agency

Как рассказали в СКР, украинские военнослужащие 24 марта нанесли удар по жилому массиву, где работал корреспондент агентства Михаил Скуратов. В результате журналист получил ранения. Следствие устанавливает обстоятельства преступления.

О ранении господина Скуратова стало известно в ночь на 25 марта. Корреспондент рассказал, что у него зафиксировали осколочное ранение голени и плеча. Травмы оказались не угрожающими жизни, план лечения журналиста врачи планируют определить сегодня.

Никита Черненко

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