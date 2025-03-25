Песков: Москва и Вашингтон будут продолжать контакты, но конкретики пока нет

Москва и Вашингтон будут продолжать контакты, однако конкретики по дальнейшим встречам пока нет. Об этом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, 25 марта.

«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет. Она будет согласована»,— сказал господин Песков.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин во вторник сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», но конкретные темы он не назвал. Сенатор отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая