В РСО-Алания обустроят 40 общественных территорий

В Северной Осетии в 2025 году начнется благоустройство 40 общественных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На заседании комиссии по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» обсудили планы на ближайший год. Председатель правительства РСО-Алания Борис Джанаев отметил успешное выполнение программы, делающей жизнь в городах и селах более комфортной.

Кроме того, в 2025 году планируется реализация трех проектов-победителей всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» в Алагире, Беслане и Моздоке.

«Важно, что жители республики сами выбирают территории, которые необходимо модернизировать. За последние три года благоустроено более 140 площадок и реализовано 7 проектов по всероссийскому конкурсу "Малые города". В этом году предстоит много работы. Необходимо в кратчайшие сроки выйти на площадки»,— сказал Борис Джанаев.

Николай Аксенов