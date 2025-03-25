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На Ставрополье более 100 предприятий реализовали проекты импортозамещения

Более 100 предприятий Ставропольского края осуществили проекты по импортозамещению. В крае начали производство аналогов зарубежных продуктов: сыров, лимонадов, спиртных напитков, кисломолочной продукции, мясных деликатесов и кондитерских изделий, сообщили в министерстве экономического развития региона.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В 2023 году в Минеральных Водах открылся первый в России завод по производству отечественного солодового и зернового виски. Это событие стало значительным шагом в развитии местной промышленности, отметили в министерстве экономического развития края.

Представители ведомства подчеркнули, что отрасль успешно адаптировалась к текущим экономическим условиям и продолжит свое развитие.

Николай Аксенов

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