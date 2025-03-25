В Липецкой области импортера наказали за несертифицированные деревянные подпоры

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям привлекло к административной ответственности собственника 420 т холин хлорида — кормовой добавки на растительной основе, — ввезенных в Липецкую область из Китая, сообщили в ведомстве. Инспекторы предъявили претензии не к самому грузу, а к необработанным деревянным подпорам без маркировочного знака и фитосанитарного сертификата.

В контролирующем органе отмечают, что дерево относится к материалам высокого фитосанитарного риска, и отсутствие сертификата нарушает требования п. 6 ст. 22 федерального закона «О карантине растений».

По итогам проверки ввоз деревянного материала был запрещен, а сам товар прошел проверку и был допущен к использованию.

Холин хлорид используется как добавка при производстве однородных смесей биологически активных веществ с наполнителем, которые добавляются в корм для оптимального роста молодых животных, особенно домашней птицы, телят, свиней.

Россельхознадзор изъял 400 кг продукции в курских магазинах «Светофора».

Юрий Голубь