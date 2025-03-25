На Кубани в 2024 году выявили 28 тысяч случаев заболевания раком

На Кубани в 2024 году на учете у врачей-онкологов состояло 144 тыс. пациентов, что на 2 тыс. больше, чем годом ранее. За указанный период в крае впервые диагностировали 28,7 тыс. случаев злокачественных новообразований, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ведомство связывает рост выявленных случаев с улучшением диагностики и доступности медицинской помощи. Пациентов с подозрениями на онкологию оперативно направляют на обследование и лечение, а сами жители стали чаще обращаться к врачам при первых симптомах.

Наиболее уязвимая категория — люди старше 60 лет. Лидером среди онкозаболеваний в регионе остаются злокачественные новообразования кожи. Специалисты объясняют это высокой солнечной активностью, длительным пребыванием на солнце без защиты, а также генетической предрасположенностью.

В краевом минздраве подчеркнули, что в регионе активно ведется работа по информированию населения о необходимости раннего обращения за медицинской помощью.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае выявляемость рака увеличилась на 2,5% в 2024 году. За девять месяцев медики диагностировали злокачественные новообразования у 23 тыс. жителей края (+4% к 2023 году).

Анна Гречко