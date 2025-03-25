Минтруд рассчитывает закрыть потребность в соцпрофессиях без иностранцев

В России пока нет необходимости в привлечении иностранцев для работы по профессиям социальной направленности, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, в стране выпускают достаточно собственных специалистов. 19 марта Минтруд предложил сократить до 31 специальности список профессий, позволяющих квалифицированным иностранным работникам в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В изначальном списке было 203 профессии, из них 90 — профессии социальной направленности, из перечня исключат врачей и учителей, уточнил господин Пудов. «Профессий социальной направленности в новом перечне нет. Мы исходим из того, что все эти профессии могут быть замещены российскими гражданами. У нас достаточно выпускается специалистов, чтобы заместить их российскими гражданами»,— сказал замминистра на заседании комитета Госдумы (цитата по ТАСС).

Андрей Пудов добавил, что с 2017 по 2023 год ВНЖ в упрощенном порядке получили 1,5 млн иностранцев, из них по профессиональному признаку — 10 тыс. человек. То есть нормой воспользовались менее 1% от общего числа.

В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранцам, которые хотят работать учителями и врачами, не следует предоставлять ВНЖ в России в упрощенном порядке. Он призывал Минтруд обосновать список профессий, по которым иностранные граждане получают такую возможность. Правительство готово смягчить требования к географии трудовых патентов, которые получают иностранные работники, и разрешить им работать по одному документу в соседних регионах.

Подробности — в материале «Ъ» «Патентам расширяют границы».