Музыканты «Крематория» сыграли бесплатно в аэропорту Ставрополя

Музыканты российской рок-группы «Крематорий» развлекали пассажиров и сотрудников аэропорта Ставрополя, исполняя свои композиции во время задержки рейса. Ожидание продлилось девять часов, сообщили рокеры в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

На опубликованном в соцсетях видео видно, как музыканты аккомпанируют себе под собственные песни. Несмотря на отсутствие таких хитов, как «Маленькая девочка», «Мусорный ветер» или «Безобразная Эльза», присутствие легенд русского рока в аэропорту стало приятным сюрпризом для поклонников.

Фанаты отметили хорошее настроение музыкантов и качество исполнения, что добавило положительных эмоций в атмосферу ожидания рейса.

Николай Аксенов