Делегация РФ возвращается в Москву после переговоров с США

Представители российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин и Сергей Беседа вернутся в Москву после переговоров с США вечером 25 марта. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире «России 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MIDRussia Фото: @MIDRussia

«У меня был с ним (Карасиным.— "Ъ") разговор часа полтора назад. Он сказал, что выезжает в аэропорт. Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве»,— сказал сенатор (цитата по ТАСС).

Господин Джабаров отметил, что Григорий Карасин назвал прошедшие переговоры с делегацией США «трудными, но конструктивными».

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».