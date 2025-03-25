Делегация РФ возвращается в Москву после переговоров с США
Представители российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин и Сергей Беседа вернутся в Москву после переговоров с США вечером 25 марта. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире «России 24».
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«У меня был с ним (Карасиным.— "Ъ") разговор часа полтора назад. Он сказал, что выезжает в аэропорт. Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве»,— сказал сенатор (цитата по ТАСС).
Господин Джабаров отметил, что Григорий Карасин назвал прошедшие переговоры с делегацией США «трудными, но конструктивными».
Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.
Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».