На Ставрополье ввели 50% запланированного объема жилья

На Ставрополье введено около 635 тыс. кв. м жилья по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» за первые месяцы 2025 года, что составляет примерно половину от запланированного объема на год — 1,2 млн кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большая часть нового жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — около 435 тыс. кв. м. Многоквартирные дома составляют 198 тыс. кв. м введенного жилья за этот период.

«Показатель по вводу жилья в 2025 году превысил аналогичные значения прошлого года на 40%. Наш регион остаётся на первом месте по объёму ввода жилья среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа»,— заявил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение уделять особое внимание развитию инфраструктуры возле нового жилья.

Николай Аксенов