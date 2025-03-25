На Ставрополье ввели 50% запланированного объема жилья
На Ставрополье введено около 635 тыс. кв. м жилья по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» за первые месяцы 2025 года, что составляет примерно половину от запланированного объема на год — 1,2 млн кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Большая часть нового жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — около 435 тыс. кв. м. Многоквартирные дома составляют 198 тыс. кв. м введенного жилья за этот период.
«Показатель по вводу жилья в 2025 году превысил аналогичные значения прошлого года на 40%. Наш регион остаётся на первом месте по объёму ввода жилья среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа»,— заявил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение уделять особое внимание развитию инфраструктуры возле нового жилья.