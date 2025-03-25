Прокуратура добилась ликвидации свалочных очагов на кладбищах

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры Шолоховского района на кладбищах Калининского и Базковского сельских поселений ликвидировали несанкционированные свалочные очаги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления на территории кладбищ выявила несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Однако чиновниками меры по их выявлению и устранению не применялись.

Прокуратура внесла представления местным органам власти и потребовала привлечь виновных к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КОАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. После вмешательства надзорного органа все нарушения были устранены.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области прокуратура Боковского района после жалобы жителя добилась устранения нарушений правил благоустройства на местном кладбище в х. Белавине.

Снежана Стодольская