Во Владимирской области арестовали готовившего диверсию подростка

Правоохранительные органы задержали жителя Московской области 2009-го года рождения, передававшего Украине данные о военных объектах во Владимирской области. Ему предъявили обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Следствие считает, что подросток сам установил контакт с проукраинской террористической организацией, так как ассоциировал себя с членами группировки и разделял их радикальные взгляды. Затем злоумышленник согласился выполнить ряд заданий, в том числе записать на видео объекты военной и транспортной подготовки. За это подросток получил 9 тыс. руб.

Фигуранта задержали во время очередной видеосъемки. Он признал причастность к террористической ячейке и заявил, что планировал начать готовиться к совершению диверсии. По ходатайству СКР подростка арестовали.

Накануне по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, который работал с украинскими представителями. Следствие считает, что он передавал данные о работах по защите объектов промышленности и энергетики в приграничных территориях и позициях российских военнослужащих. 17 марта также арестовали жителя Херсонской области за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Никита Черненко