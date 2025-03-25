Большинство банков не поменяли условия вкладов после сохранения ставки ЦБ

После решения Центробанка (ЦБ) сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых большинство крупнейших банков в России не стали менять ставки по вкладам, сообщили финансовом маркетплейсе «Финуслуги». По состоянию на вчерашний день, 24 марта, средняя ставка по вкладам на срок три месяца в топ-20 банках составила 20,31%, по полугодовым — 20,19%, по годовым депозитам — 19,19%.

В «Финуслугах» рассказали ТАСС, что с момента заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта ставки изменил только один банк, снизив их по полугодовым и годовым депозитам на 0,25–0,28 п. п. Относительно последнего заседания ЦБ средняя ставка по трехмесячным вкладам не изменилась, средняя ставка по годовым и полугодовым депозитам снизилась на 0,01 п. п. О каком банке идет речь, не уточняется.

Совет директоров ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, вариант снижения показателя не рассматривался. Судя по чуть смягченному, но оставленному в целом жестким сигналу ЦБ относительно его будущих действий, снижения не будет и на следующем заседании, которое состоится 25 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».