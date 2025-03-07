Полиция задержала петербуржца, распылившего баллончик в лицо кондуктору автобуса

Полиция в Петербурге задержала 47-летнего мужчину, который, по предварительной версии, распылил газовый баллончик в лицо 21-летнему кондуктору автобуса. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент между пассажиром и кондуктором произошел утром 3 марта на остановке «Кировский завод». По словам пострадавшего, в салоне автобуса после словесного конфликта оппонент распылил ему в лицо баллончик, после чего скрылся.

«6 марта в 05:20 участковым уполномоченным полиции у дома 12 корпус 2 по улице Лермонтова в Красном Селе задержан 47-летний неработающий местный житель»,— сообщили в главке.

Отмечается, что задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала жителя Гатчины, распылившего перцовый баллончик в автобусе.

Дарья Астанина