В Свердловской области ожидаются перебои в телерадиовещании

На территории Свердловской области в течение нескольких дней будут наблюдаться перерывы в трансляции телерадиосигнала, сообщил свердловский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

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Так, с 18 февраля по 12 марта в утренние часы по всему региону из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 26 минут. Кроме того, 25 февраля перебои будут наблюдаться в Бисерти с 10:00 до 12:00, 26 февраля — в Сухом Логу (10:00-17:00) и Шале (11:00-17:00), 27 февраля в 11:00-14:00 — в Камышлове, 28 февраля в 11:00-16:00 — в Красноуфимске.

Перебои вероятны на каналах пакетов РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радио «Воскресение», «Волна», «Слог ФМ».

Напомним, январе временные отключения телевидения в Свердловской области коснулись Екатеринбурга, Первоуральска, Азанки, Нижнего Тагила.

Ирина Пичурина