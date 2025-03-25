После ДТП с автобусом в Крыму в больницах остаются 22 пострадавших

В больницах Симферополя остаются 22 пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Крыму, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, в числе получивших ранения — один ребенок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @mchs_official Фото: кадр видео @mchs_official

«Четверо в тяжелом состоянии. Пациенты получают все необходимое лечение»,— сказал господин Кузнецов (цитата по ТАСС). Он добавил, что 15 человек, включая семерых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Авария случилась вчера, 24 марта. Автобус с 32 пассажирами двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района. В результате пострадали 36 человек, шестеро погибли. Водителя автобуса задержали. Он объяснил произошедшее тем, что его «ослепило солнце». Региональный СКР расследует два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).