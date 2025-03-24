В Крыму задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком

В Крыму задержали водителя рейсового автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Симферопольском районе. При столкновении машин погибли 6 человек, пострадали 36. В отношении водителя расследуется два уголовных дела.

Как сообщила пресс-служба СКР, 56-летний водитель (его имя не раскрывается) проходит подозреваемым по делу о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 238) и делу об услугах, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 5 ст. 264 УК). Следствие готовит ходатайство об избрании для водителя меры пресечения (какой именно, не уточняется).

ДТП произошло сегодня, 24 марта, рано утром. Автобус, в котором находились 32 пассажира, двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района. По данным минздрава, в ДТП пострадали 36 человек, из них 17 доставлены в больницы Симферополя. По данным Госавтоинспекции, водитель был трезв. Произошедшее он объяснил тем, что его «ослепило солнце».

Полина Мотызлевская