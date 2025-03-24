При столкновении автобуса с грузовиком в Крыму пострадали 36 человек

В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма пострадали 36 человек, 17 из них госпитализированы, сообщили в региональном минздраве. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 19 человек получили амбулаторную помощь. Ранее сообщалось о 22 пострадавших и 6 погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

ДТП произошло сегодня, 24 марта, рано утром. Автобус, в котором находилось 32 пассажира, двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района. Водитель автобуса был трезв. Произошедшее он объяснил тем, что его «ослепило солнце». Региональный Следственный комитет РФ расследует два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Полина Мотызлевская