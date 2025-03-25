Из-за пожара в подвале дома на набережной Фонтанки погиб петербуржец
Трагедией закончился пожар в доме 90, корпус 4 по набережной реки Фонтанки. Огонь забрал жизнь мужчины, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Тревожный вызов по возгоранию поступил в 7:17. На месте выяснили, что горение происходило в подвале четырехэтажного капитально-ремонтируемого здания.
Почти час ушел у 12 спасателей на ликвидацию огня. Было задействовано три единицы техники.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что следствие проводит проверку после смертельного пожара с двумя погибшими в Приозерске.