СК проводит проверку после смертельного пожара с двумя погибшими в Приозерске

Следственный отдел по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины после пожара в доме в СНТ «Красное». Известно, что погибшие 1976-го и 1980-го годов рождения, сообщили в региональном управлении Следокома.

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Трагический инцидент произошел накануне, 23 марта. Предположительной причиной пожара стала неисправность электрической проводки в доме.

По результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал об одном погибшем и еще одном пострадавшем в результате пожара в квартире жилого дома на Замшиной улице в Петербурге.

Андрей Цедрик