Norbauer представила клавиатуру за $3600

Компания Norbauer представила механическую клавиатуру Seneca, стоимость которой начинается от $3600. Каждое устройство собирается вручную одним мастером с помощью 682 специально изготовленных компонентов.

В основе клавиатуры лежит емкостная технология, вдохновленная японскими разработками более чем 40-летней давности. Эластомерные купола обеспечивают контролируемое сжатие при нажатии, создавая приятный тактильный отклик и характерный глубокий звук.

Дизайн Seneca сочетает элементы эстетики середины XX века с влиянием 80-х и 90-х годов. Основатель компании Райан Норбауэр описывает Seneca как «излишне роскошную» и «вопиюще иррациональную», однако он уверен, что клавиатура найдет своего пользователя.

Евгений Федуненко