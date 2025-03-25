Для борьбы с паводками в Тюменской области подготовили 22 операторов БПЛА

В Тюменской области в рамках борьбы с паводками обучили 22 новых операторов БПЛА из Казанского, Ишимского и Абатского районов, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он отметил, что в прошлом году БПЛА помогли в принятии оперативных решений, а благодаря дополнительно обученной команде операторов при помощи беспилотников можно будет совершать облеты чаще и контролировать большую территорию. Первый этап обучения уже завершен, а второй планируется начать непосредственно с паводком. «Курировал процесс непосредственно руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. Опыта ему не занимать: паводок прошлого года он вел от границы с Казахстаном до Тобольска»,— рассказал глава региона.

Областные власти начали подготовку к паводку 2025 года еще в январе. Александр Моор поручил завершить ремонт пяти участков защитных сооружений и рекомендовал муниципалитетам обучить собственных операторов БПЛА, чтобы получать оперативную информацию о продвижении воды.

Подробнее о подготовке к паводку в Тюменской области — в материале «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Ирина Пичурина