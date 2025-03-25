За финансирование украинской террористической организации омичу дали 8,5 лет

В Омске суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Ему назначили 8,5 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет тюрьме, оставшийся срок — в колонии строго режима, сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела с октября по ноябрь 2023 года создавал в Telegram учетные записи с использованием российских сим-карт. После чего передавал доступ членам террористической организации для сбора денег. Уточняется, что омич действовал за денежное вознаграждение. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об организации украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» (признано Верховным Судом РФ террористической организацией и запрещено в РФ).

В квартире злоумышленника следователи изъяли сим-карты, компакт-диски, системный блок и мобильные телефоны.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале марта этого года в Томской области правоохранители задержали местного жителя за сбор и перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, принадлежащий лицу, связанному с международной террористической организацией.

Александра Стрелкова