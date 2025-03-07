Томичу грозит пожизненный срок за сбор средств для террористической организации

В Томской области правоохранители задержали местного жителя по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает регионального УФСБ.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела организовал сбор и переводы денежных средств на криптовалютный кошелек, принадлежащий лицу, связанному с международной террористической организацией.

«В настоящее время проводится установление иных участников противоправной деятельности»,— говорится в сообщении ведомства.

Александра Стрелкова