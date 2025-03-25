Иностранных туристов на Бали обязали одеваться скромнее

Правительство провинции Бали в Индонезии выпустило циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов. Об этом заявил губернатор Бали Вайан Костер, его слова приводит агентство Antara.

«Иностранные туристы, нарушающие положения, будут подвергаться строгим мерам в виде санкций или судебных процессов в соответствии с законами и правилами Индонезии»,— отметил глава провинции.

В агентстве уточняют, что новые правила предписывают иностранным туристам носить скромную одежду, особенно при посещении священных и религиозных мест. Гостям острова, в том числе, запретили мусорить, загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик. Во время пребывания на Бали иностранные туристы должны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около 800 руб.).

Весной 2023 года губернатор Бали уже принимал аналогичный циркуляр. Спустя 1,5 года господина Костера переизбрали на еще один срок, а документ решили доработать и перевыпустить.

Вайан Костер также известен тем, что в 2023 году предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима. По его словам, месные жаловались на «плохое поведение и возможные преступные действия» со стороны русских и украинцев.