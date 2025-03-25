После поджога станции в Горно-Алтайске власти усилят профилактические меры

В Республике Алтай после поджога подстанции будут усилены профилактические меры. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак на совещании правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Во всей стране растет количество случаев, когда преступники «вербуют» именно молодых людей для совершения противоправных действий»,— сказал он.

Как писал «Ъ-Сибирь», сегодня стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в отношении жителя Горно-Алтайска, который пытался устроить поджог. Инцидент произошел вечером 20 марта. Ущерб ПАО «Россети» составил около 3,5 млн руб.

Александра Стрелкова