За поджог подстанции в Горно-Алтайске возбуждено дело на студента

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в отношении жителя Горно-Алтайска, который пытался поджечь электростанцию. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, мошенники убедили 20-летнего студента одного из местных колледжей оформить кредит на 200 тыс. руб. и перевести эти деньги на их счета. Они сообщили ему, что средства будут направлены на финансирование вооруженных сил Украины и стали угрожать уголовным преследованием за государственную измену.

«Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске»,— говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел вечером 20 марта. В результате пожара на подстанции часть домов в городе остались без света. Ущерб ПАО «Россети» оценивается в 3,5 млн руб.

Александра Стрелкова