Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в 1/8 финала парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок. В четвертьфинале они сыграют с Екатериной Александровой (Россия) и Пэйтон Стирнс (США).

На одиночном турнире в Майами Андреева в третьем круге уступила американке Аманде Анисимовой. Шнайдер во втором круге проиграла россиянке Анне Блинковой. Турнир проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000, его призовой фонд превышает $8,9 млн.

17-летняя Андреева занимает шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы под эгидой организации. Шнайдер 20 лет, она располагается на 13 строке рейтинга WTA, в ее активе четыре победы на турнирах ассоциации.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 26 место, Андреева — 29-е. В январе они вдвоем выиграли турнир в австралийском Брисбене.

О карьерных успехах Андреевой — в материале «Ъ» «Зачем ей солнце Майами».