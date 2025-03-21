В школах Екатеринбурга к поступлению первоклассников готовят более 21 тыс. мест

В этом году в школах Екатеринбурга для первоклассников будет открыто более 21 тыс. мест, а также 161 место в коррекционных классах, сообщили в администрации города со ссылкой на директора городского департамента образования Инну Гумбатову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Она отметила, что в 2025 году мест хватит на всех детей. «С учетом демографии у нас незначительно уменьшается количество будущих первоклассников. В прошлом году было зачислено чуть более 20 тыс. детей. Но с учетом открытия в этом году 21 тыс. 460 мест у нас будет даже резерв, если сравнивать с прошлым»,— она.

С 1 апреля в 00:00 начинается прием заявлений в первые классы школ Екатеринбурга. Запись будущих первоклассников будет доступна через портал Госуслуг, отделения многофункциональных центров (МФЦ) и в школах по графику приемных комиссий. При этом на Госуслугах заявления по зачислению детей, которые попадают под категорию льготников, могут отправиться автоматически в числе первых, если в черновике выставить время на 00:00.

На первом этапе, с 1 апреля по 30 июня, заявления будут приниматься для школ, закрепленных по адресу проживания ребенка. На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября, можно будет записать детей на свободные места.

Напомним, в школы регионов Уральского Федерального округа (УрФО) в первые классы со 2 сентября, в первый день нового 2024 учебного года, отправились 160,6 тыс. детей, при этом в Свердловской области в школу пошли 50 тыс. ребят.

Ирина Пичурина