Получивший 3,5 года экс-глава правительства Красноярского края оспорил приговор

В Красноярске обжалован приговор бывшему председателю правительства края Юрию Лапшину, осужденному на 3,5 года колонии по делу о превышении должностных полномочий. По данным Центрального райсуда, рассмотревшего дело, зарегистрированы апелляционные жалобы самого экс-чиновника, его адвоката, а также апелляционное представление прокуратуры. В последующем они будут направлены в краевой суд.

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Приговор Юрию Лапшину вынесли 4 марта. Экс-главе краевого кабмина назначили 3,5 года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2019 году высокопоставленный чиновник дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Юрий Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону и требовал этого от подчиненных.

Илья Николаев