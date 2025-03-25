Мэрия Ярославля прокомментировала возбуждение дела по поручению Бастрыкина

В Ярославле приняты меры для расселения аварийного дома, в котором проживает многодетная мать. Соответствующее заявление мэрия опубликовала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома. В сообщении отмечалось, что решение принято после обращения многодетной матери, проживающей в доме с прогнившими конструкциями и неисправной отопительной системой. В нем добавлялось, что меры по расселению граждан не приняты.

В мэрии рассказали, что речь идет о многоквартирном доме №7 на улице Кавказской, который в 2016 году признали аварийным. Городские власти настаивают на том, что обязанности по расселению жильцов были исполнены.

«Комитет по управлению муниципального имущества заключил с собственником квартиры №7, в которой проживала заявительница, соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. В августе 2024 года Департамент финансов мэрии Ярославля выплатил собственнику квартиры №7 денежное возмещение в размере 1 981 300 руб.»,— говорится в сообщении мэрии.

На основании этого в мэрии уверены, что права многодетной матери не нарушены.

Алла Чижова