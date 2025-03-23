Бастрыкин потребовал возбудить дело после обращения многодетной из Ярославля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Ярославле. Это решение принято после обращения многодетной матери, проживающей в доме 1930 года постройки с прогнившими конструкциями и неисправной отопительной системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жильцы уже получили судебное решение о переселении, но до сих пор не обеспечены благоустроенными квартирами. Обращения в компетентные органы не принесли результатов. Ранее Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль.

Председатель СК поручил руководителю следственного управления по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

Антон Голицын