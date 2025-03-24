На мать мальчика, покусанного собаками в Сочи, возбудили уголовное дело

В Белореченске правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении матери, которая без согласия бывшего супруга сняла со счета в банке 3 млн руб., предназначенных для лечения их пострадавшего от нападения собак в Сочи сына. Об этом сообщила в своем Telegram-канале помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Валентин Королев — отец мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи,— ранее сообщил, что у них была договоренность о продаже земельных участков, купленных на материнский капитал в 2018 году. Господин Королев думал, что соглашение больше не действует после смены паспорта. Но банк провел операцию, из-за чего деньги, накопленные на лечение, были сняты.

«Если бы она сейчас одумалась и эти деньги вернула, я бы ее не тронул. Но я ей дал шанс — звонил, трубки не брала, пытался отписаться, но она не реагирует. Ну, раз так, тогда пусть она понесет ответственность за то, что сделала. Эти деньги ей не принадлежали и не принадлежат»,— заявил Валентин Королев.

Валентин Королев обратился в местный отдел МВД с заявлением о краже денежных средств. Сотрудники ведомства установили противоправные действия после мониторинга интернет-публикаций. Следственный отдел ОМВД России по Белореченскому району возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) в отношении подозреваемой.

Бывшую супругу доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Мария Удовик