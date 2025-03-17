Один человек погиб и один пострадал в результате пожара на Замшиной улице

В результате пожара в Калининском районе Петербурга погиб неизвестный, а также госпитализирован пострадавший. О трагическом происшествии 17 марта сообщили в региональном ГУ МЧС. Сигнал о возгорании на Замшиной улице, д. 70, поступил в 11:58 понедельника.

Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходило в трехкомнатной квартире на площади 30 кв. метров. С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут.

На месте происшествия был обнаружен погибший, пол и личность которого устанавливаются, а также пострадавший мужчина, которого доставили в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожар в доме на Советском проспекте привел к госпитализации петербуржца.

Артемий Чулков