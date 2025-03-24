Нападающего «Локомотива» прооперировали

Нападающего ярославского «Локомотива» Степана Никулина прооперировали. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на слова главного тренера Игоря Никитина, сказанные в ходе открытой тренировки.

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Ранее господин Никитин сообщал, что Никулин, скорее всего, выбыл до конца сезона. Остальные игроки, по словам тренера, «в строю», на каждого из них рассчитывают в плей-офф.

«Все парни в строю, все играли последние игры. Мы специально сделали так, чтобы все в тонусе были, на всех рассчитываем. Плей-офф – дело командное. «Локомотив» — фаворит Кубка? Такой награды, как фаворит, просто не существует. Мы к этому относимся спокойно. Я думаю, что ребята повзрослели, прошли через это уже и стали опытней»,— прокомментировал наставник.

Оценил главный тренер и ближайшего соперника — нижегородское «Торпедо». Он подчеркнул, что игры регулярного чемпионата с этой командой были «очень тяжелые и неоднозначные», поэтому сейчас команда серьезно готовится. Про «Торпедо» высказался и нападающий Георгий Иванов.

«Хорошая, быстрая команда. Мы должны быть готовы с первых смен играть агрессивно, в свой хоккей все 60 минут и, если потребуется, сколько надо овертаймов. В первую очередь все будет зависеть от нашей игры. Мы разбираем соперника, смотрим их сильные и слабые стороны. Сейчас пока сложно что-то предсказывать. Первая игра все покажет»,— сказал «железнодорожник».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Континентальная хоккейная лига изменила время начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо» в рамках 1/8 плей-офф.

Алла Чижова