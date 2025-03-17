Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» в Кубке Континента

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин оценил сразу две победы своих подопечных — в матче с «Адмиралом» и в регулярном чемпионате КХЛ. На вопросы журналистов господин Никитин ответил в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.

«Я думаю, парни хорошую игру сыграли. Заряжены были. У всех голова уже на 27 число (дата первого матча в плей-офф). Теперь готовимся уже через московские матчи, очень хорошие, к плей-офф. Помню, когда играл в Тольятти, Геннадий Цыгуров говорил, что важны матчи в Москве с московскими командами. Думаю, так и осталось. Определенный психологический тест, интерес, поэтому на это и настраиваем ребят»,— сказал Игорь Никитин.

Впереди у железнодорожников два последних матча регулярки и оба в Москве — с ЦСКА и «Динамо». Но победа в матче 17 марта принесла команде Кубок Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата. Наставник «Локомотива» сообщил, что спокойно относится к этому трофею.

«Я к нему отношусь как к результату процесса команды. Ни больше, ни меньше, не переоцениваем, но в то же время и не относимся через губу. Показатель работы, стабильности, но это только фундамент. Весь сезон на первом месте в таблице? Это не просто ментальный рост команды. Это умение находиться на лидирующей позиции, справляться с этим давлением, с вниманием, правильно к этому относиться. В том году мы к этому были сначала не готовы, потом нас это придавливало. В этом году справились, поэтому мы сделали шаг»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Он рассказал, что выиграть Кубок Континента игроки хотели еще в прошлом домашнем матче с «Нефтехимиком», но «сложилось так, что не смогли реализовать моменты». Главный тренер сообщил, что соперника в плей-офф, которым станет нижегородское «Торпедо», в команде еще не разбирали. «Мы готовимся к тренерским штабам. Но ребятам голову не забиваем. Сегодня конкретно была другая задача»,— объяснил главный тренер. Журналисты спросили главного тренера про готовность Рихарда Паника к плей-офф.

«Мы рассматриваем Рихарда как часть команды. С одной стороны, не ждем, не перегружаем его, но он достаточно времени в команде, чтобы уже понять и требования, и уровень игроков. То, что он мастер, это однозначно. Последние игры добавляют оптимизма»,— сказал Игорь Никитин.

Главный тренер сообщил, что нападающий «Локомотива» Степан Никулин, скорее всего, выбыл до конца сезона. Напомним, что в матче с «Нефтехимиком» он получил травму, 17 марта был включен в соответствующий список.

17 марта была последняя домашняя игра «Локомотива» текущего регулярного чемпионата. Следующий матч у ярославцев в Москве 19 марта с ЦСКА.

Алла Чижова