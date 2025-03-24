Перенесено время игр «Локомотива» в рамках плей-офф

Континентальная хоккейная лига изменила время начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо» в рамках 1/8 плей-офф. Об этом сообщает ярославский клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Напомним, что стартовые матчи пройдут 27 и 29 марта в Ярославле. Изначально игра в четверг должна была начаться в 19:00, а в субботу — в 17:00. Однако теперь время изменено на полчаса, поэтому матч 27 марта стартует в 19:30, а 29 марта — в 16:30.

Ранее КХЛ опубликовала расписание первого раунда. После первых двух матчей «Локомотив» и «Торпедо» встретятся 31 марта и 2 апреля, а при необходимости — 4, 6 и 8 апреля.

Алла Чижова